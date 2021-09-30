Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів

Джон написав:Автономное отопление .. без вариантов. Все это ЦО это пережиток совка.. и черная дыра как бюджету так и абонентам. Те субсидии что идут на поддержание жизни этого монстра надо направить на улучшение электро-газовых систем домов и перевод льготников и пенсов на автономку. Остальные за свой счет перейдут. Иначе будет коллапс. Существующая система ЦО затратна как в плане энергоэффективности и обслуживания, так и в финансовом плане.
очень правильное решение, с 2014 в частном доме полностью отказался от газа, и поставил твердотоплевный котел, есть конечно свои нюансы, ну экономия серьезная