RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Опалення може подорожчати
на 40%: думка експертів

Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:45

  Джон написав:Автономное отопление .. без вариантов. Все это ЦО это пережиток совка.. и черная дыра как бюджету так и абонентам. Те субсидии что идут на поддержание жизни этого монстра надо направить на улучшение электро-газовых систем домов и перевод льготников и пенсов на автономку. Остальные за свой счет перейдут. Иначе будет коллапс. Существующая система ЦО затратна как в плане энергоэффективности и обслуживания, так и в финансовом плане.

очень правильное решение, с 2014 в частном доме полностью отказался от газа, и поставил твердотоплевный котел, есть конечно свои нюансы, ну экономия серьезная
Феодал
 
Повідомлень: 39
З нами з: 18.08.21
Подякував: 15 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Куди вкласти гроші - поради експертів
R2 » Суб 09 жов, 2021 12:47
1 224
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 12:47
fin81
Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від...
R2 » Суб 02 жов, 2021 11:12
6 467
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 жов, 2021 18:26
vasiluy
Як мобільний оператор може розвивати розумні міста в...
R2 » Сер 29 вер, 2021 20:55
4 350
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 13:10
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2227)
11.10.2021 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.