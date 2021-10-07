Серед головних ризиків для економічного розвитку України: дії Росії, кон'юнктура на зовнішніх ринках і можливий відкат реформ.
Дивися повний текст Голова Dragon Capital назвав три головні загрози для економіки України.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:01
Голова Dragon Capital назвав три головні загрози для...
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Дивися повний текст Голова Dragon Capital назвав три головні загрози для економіки України.
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:01
Откат до 1,44грн за свет, такой себе откат. Если реформы это сплошное повышение цен - то на них в сытую жизнь не заедишь.
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