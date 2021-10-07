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Голова Dragon Capital назвав
три головні загрози для...

Голова Dragon Capital назвав три головні загрози для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:01

Голова Dragon Capital назвав три головні загрози для...

Пропонуємо до обговорення:
Серед головних ризиків для економічного розвитку України: дії Росії, кон'юнктура на зовнішніх ринках і можливий відкат реформ.

Дивися повний текст Голова Dragon Capital назвав три головні загрози для економіки України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:01

Откат до 1,44грн за свет, такой себе откат. Если реформы это сплошное повышение цен - то на них в сытую жизнь не заедишь.
fin81
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Модератори: Ірина_, Модератор

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