RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кабміні оцінили
собівартість українського газу

У Кабміні оцінили собівартість українського газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:13

Re: У Кабміні оцінили собівартість українського газу

  summacut написав:Плюс в стройке планировалось задействовать и украинские предприятия, тот же Турбоатом, к примеру.

Нічого не змінилось

Лідер вітчизняного енергетичного машинобудування - харківське АТ «Турбоатом» вже виготовило основну частину турбоустановки для енергоблока №3 (ВВЕР-1000) Хмельницької АЕС, триває підготовка до виготовлення допоміжного тепломеханічного обладнання машзалу енергоблоку.
Нагадаємо, що у серпні 2020 року т. в. о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем відвідав АТ «Турбоатом», де ознайомився зі станом обладнання, яке виробляється для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної станції.

Для довідки: 22 вересня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики», яким зокрема передбачено добудову енергоблоків №3 та №4 ХАЕС.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проекту - до 30 млрд доларів", - повідомив Зеленський.

Загальна вартість ДО 30 млрд дол

З рашею борщу не звариш тому краще вже так
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10219
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:34

  Ukrainian написав:Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проекту - до 30 млрд доларів", - повідомив Зеленський


Ну хорошо, что хоть так. Зеленский - тролляка ещё та. Прывитать будущих плательщиков по кредиту с подписанием меморандума о покупке за 12 млрд.долларов того, что предлагают купить за 3, это надо уметь.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2060
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:36

  EKO написав:Та да, с ума сойти, нагибают 8)
Давеча, вон Венгрию "заставили", целых 10 лет аж по 230 евро, с учетом всех доставок, покупать.
Конечно, это как его...

ЕС извлечет уроки с происходящего и через год-два цена газа просядет до около сотни или ниже, а эти бедняги еще целых лет 10 будут обязаны покупать по "сверхвыгодной" цене в 230 евро.
Лучше некоторое время за газ переплатить, но не иметь с московитами никаких договоров. Чем закончился наш долгосрочный контракт по $50 - помнят все.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2444
З нами з: 08.09.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 07:44

summacut

Презентований в США проєкт розвитку атомної енергетики на $9,6 мільярда включає будівництво двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції (АЕС) і малих модульних реакторів, а також проєкт будівництва заводу з виробництва ядерного палива на базі держпідприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”.

Поряд з цим також представлений проєкт видобутку уранових руд і виробництва ядерного палива в Україні обсягом $1,2 млрд. Він передбачає будівництво шахти з видобутку уранових руд і заводу з виробництва ядерного палива (паливних елементів) на базі “СхідГЗК”. Реалізація проєкту передбачається в період з 2022 по 2026 роки.

А рашка хоче Україну на своє паливо посадити. Ловиш різницю
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10219
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на... 1, 2
R2 » Вів 12 жов, 2021 06:43
11 772
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 19:30
espanol
День фінансів: собівартість українського газу, загрози...
R2 » Пон 11 жов, 2021 17:12
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:12
fin81
У Кабміні пояснили, що дасть Україні угода з ЄС про...
R2 » Пон 11 жов, 2021 12:27
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 12:27
yegres

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99313)
15.10.2021 09:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.