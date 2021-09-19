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Одногривневу монету продали
за 47 тис. грн (фото)

Одногривневу монету продали за 47 тис. грн (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:47

Одногривневу монету продали за 47 тис. грн (фото)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні монету в 1 гривню 1992 року випуску продали за 47 тис. грн. На аукціоні змагалися десятки покупців. Єдина особливість гривні – її рік випуску.

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R2
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Де ж ви раніше були) На минулому тижні тільки висипав залишки схожих монет на касі).
fin81
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:48

Є гривня 1992 року
fedorinf
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:15

В мене така була, та пішла на подарунок...
vinpodol2013
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:37

  fin81 написав:Де ж ви раніше були) На минулому тижні тільки висипав залишки схожих монет на касі).

не парьтесь, случайно найти 1 грн 1992 - вероятность ноль целых ноль десятых. не факт, что они вообще были в обороте. обратите внимание - на монете 1992 год, а на гурте сбоку - 1994

из оборота за 10 лет только 1 раз попалась монета 1996 года - это гривен 50. 1995 - гривен 150-200 грн.

владельцы 1992 - аж целых 2 - вперед на акцион ;)
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:23

  fedorinf написав:Є гривня 1992 року


Куплю у Вас за 10 грн.
Investor_K
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