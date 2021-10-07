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Відтепер українці зможуть
дізнатися, хто подав на них до...

Відтепер українці зможуть дізнатися, хто подав на них до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:41

Відтепер українці зможуть дізнатися, хто подав на них до...

Пропонуємо до обговорення:
З 11 жовтня українці зможуть отримувати автоматичнi повідомлення про стан розгляду їхніх судових справ.

Дивися повний текст Відтепер українці зможуть дізнатися, хто подав на них до суду.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:42

Хороша опція від Опендатабот, надіюсь ніколи не знадобиться))
fin81
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Модератори: Ірина_, Модератор

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