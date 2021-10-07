|
|
Відтепер українці зможуть дізнатися, хто подав на них до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 жов, 2021 14:41
Пропонуємо до обговорення:
З 11 жовтня українці зможуть отримувати автоматичнi повідомлення про стан розгляду їхніх судових справ.
Дивися повний текст Відтепер українці зможуть дізнатися, хто подав на них до суду
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95758
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 11 жов, 2021 14:42
Хороша опція від Опендатабот, надіюсь ніколи не знадобиться))
-
fin81
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 27.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор