Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №6134.
Дивися повний текст Кабмін хоче встановити правила для оголошень про розпродажі і знижки.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:18
Кабмін хоче встановити правила для оголошень про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін хоче встановити правила для оголошень про розпродажі і знижки.
Додано: Вів 12 жов, 2021 06:51
це начебто дуже добре.... зменшить навантаження на продавців, бо зранку перед відкриттям в день "знижки 20% на все" бігали перевішували цінники на +25% )))
Додано: Вів 12 жов, 2021 07:06
Re: Кабмін хоче встановити правила для оголошень про...
Цікава ідея.
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