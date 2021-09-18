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Стала відома зарплата
голови Антикорупційного суду

Стала відома зарплата голови Антикорупційного суду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:54

Стала відома зарплата голови Антикорупційного суду

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді суду на запит Українських Новин.

Дивися повний текст Стала відома зарплата голови Антикорупційного суду.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:54

Дуже низька зарплата як для такої посади
apyvovar
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Модератори: Ірина_, Модератор

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