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Стала відома зарплата голови Антикорупційного суду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 жов, 2021 16:54
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді суду на запит Українських Новин.
Дивися повний текст Стала відома зарплата голови Антикорупційного суду
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R2
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:54
Дуже низька зарплата як для такої посади
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apyvovar
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