Про це йдеться у відповіді суду на запит Українських Новин.
Дивися повний текст Стала відома зарплата голови Антикорупційного суду.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:54
Стала відома зарплата голови Антикорупційного суду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стала відома зарплата голови Антикорупційного суду.
Додано: Пон 11 жов, 2021 19:27
Все пізнається в порівнянні.Якщо порівняти з середньою зарплатою по Україні( близько 13 тис.грн.), а особливо з мінімалкою (6000 грн.), яку отримують 40 відсотків українців, зарплата цього чиновника невиправдано завищена. За чий рахунок банкет? Правильно, за рахунок тих, хто отримує 13000 грн. на папері і 11000 після сплати податків. Для борців з корупцією - це покращення життя ще вчора, а для більшості населення-це суцільні злидні вчора,сьогодні і повна кабала в майбутньому.
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