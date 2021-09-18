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Стала відома зарплата голови Антикорупційного суду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 жов, 2021 16:54
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді суду на запит Українських Новин.
Дивися повний текст Стала відома зарплата голови Антикорупційного суду
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R2
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:54
Дуже низька зарплата як для такої посади
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apyvovar
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Додано: Пон 11 жов, 2021 19:27
apyvovar написав:
Дуже низька зарплата як для такої посади
Все пізнається в порівнянні.Якщо порівняти з середньою зарплатою по Україні( близько 13 тис.грн.), а особливо з мінімалкою (6000 грн.), яку отримують 40 відсотків українців, зарплата цього чиновника невиправдано завищена. За чий рахунок банкет? Правильно, за рахунок тих, хто отримує 13000 грн. на папері і 11000 після сплати податків. Для борців з корупцією - це покращення життя ще вчора, а для більшості населення-це суцільні злидні вчора,сьогодні і повна кабала в майбутньому.
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qazzax
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Додано: Вів 12 жов, 2021 04:29
qazzax написав:
Все пізнається в порівнянні.Якщо порівняти з середньою зарплатою по Україні( близько 13 тис.грн.), а особливо з мінімалкою (6000 грн.), яку отримують 40 відсотків українців, зарплата цього чиновника невиправдано завищена. За чий рахунок банкет? Правильно, за рахунок тих, хто отримує 13000 грн. на папері і 11000 після сплати податків. Для борців з корупцією - це покращення життя ще вчора, а для більшості населення-це суцільні злидні вчора,сьогодні і повна кабала в майбутньому.
На такій посаді зарплата не може бути низькою. Інакше його просто купить злодійня, яка обкраде вас на мільярди.
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Mirax
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:08
qazzax написав: apyvovar написав:
Дуже низька зарплата як для такої посади
Все пізнається в порівнянні.Якщо порівняти з середньою зарплатою по Україні( близько 13 тис.грн.), а особливо з мінімалкою (6000 грн.), яку отримують 40 відсотків українців, зарплата цього чиновника невиправдано завищена. За чий рахунок банкет? Правильно, за рахунок тих, хто отримує 13000 грн
. на папері і 11000 після сплати податків. Для борців з корупцією - це покращення життя ще вчора, а для більшості населення-це суцільні злидні вчора,сьогодні і повна кабала в майбутньому.
Так решение элементарное: человек увольняется с гос-службы (и прекращает быть участником "банкета") -- и идет к "комерсам". И там он узнает реальную свою "стоимость".
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_hunter
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:48
На сьогоднішній день не має ні одного вироку по корупційним справам чиновників вищого рангу. Чи будуть в майбутньому, під великим питанням. А на утримання цього суду вже витрачено колосальні гроші. От така ... малята, як говорив дід Панас.
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servald2016
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:58
servald2016 написав:
На сьогоднішній день не має ні одного вироку по корупційним справам чиновників вищого рангу. Чи будуть в майбутньому, під великим питанням. А на утримання цього суду вже витрачено колосальні гроші. От така ... малята, як говорив дід Панас.
Ну, до 14-го Украина боевые действия тоже не вела. И особо не планировала (это касательно "під великим питанням") -- денег туда влили -- мама не балуй... А оно вон как получилось.
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