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Стала відома зарплата
голови Антикорупційного суду

Стала відома зарплата голови Антикорупційного суду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:54

  servald2016 написав:hunter,
як говорять в Одесі, це дві великі різниці. Не треба порівнювати ... з пальцем.

ну, в таком случае могу напомнить старый анекдот про пожарного -- "хоть увольняйся". Или каких-нить космонавтов второго состава -- которые могут никогда в жизни никуда не полететь, что не мешает получать ихние ЗП...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:17

  servald2016 написав:На сьогоднішній день не має ні одного вироку по корупційним справам чиновників вищого рангу. Чи будуть в майбутньому, під великим питанням. А на утримання цього суду вже витрачено колосальні гроші. От така ... малята, як говорив дід Панас.

Бо вся ця суддівська мафія тісно пов`язана між собою та чиновниками-корупціонерами.
Дуже показовим був випадок коли на святі у Ківалова була присутня Танасевич та Павло Вовк, який на тот момент уже був підозрюваним по кільком статтям і саме ВАКС уже цього року не продовжив строк досудового розслідування у справі Вовка.
Це все одна банда.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:31

  unicdima написав:
  servald2016 написав:На сьогоднішній день не має ні одного вироку по корупційним справам чиновників вищого рангу. Чи будуть в майбутньому, під великим питанням. А на утримання цього суду вже витрачено колосальні гроші. От така ... малята, як говорив дід Панас.

Бо вся ця суддівська мафія тісно пов`язана між собою та чиновниками-корупціонерами.
Дуже показовим був випадок коли на святі у Ківалова була присутня Танасевич та Павло Вовк, який на тот момент уже був підозрюваним по кільком статтям і саме ВАКС уже цього року не продовжив строк досудового розслідування у справі Вовка.
Це все одна банда.

это понимают все, даже те кто им зп 10к$/мес. сделал. Над людьми просто прикалываются
Пух
 
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