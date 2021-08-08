RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
10 європейських країн
запропонували вихід з енергокризи

10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:13

10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи

Пропонуємо до обговорення:
Французький міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мера і міністр-делегат з питань промисловості при тому ж відомстві Аньєс Панье-Рюнаше розповіли про спільну заяву десяти країн Євросоюзу.

Дивися повний текст 10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95763
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:13

Екологія справа не з дешевих, і прерогатива здебільшого багатих країн
fin81
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 27.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:41

Німцям потрібно провести референдум та відновити роботу усіх АЄС і не буде ніякої кризи
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10206
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:53

Вот он дикий оскал капитализма ,то верещали что атомная энергетика это зло и нужно от неё избавляться,но как только залезли к ним в карман и вытащили денег больше чем обычно атомная энергетика оказалось не такой и плохой,жаль что только наш Энергоатом банкротят не понятно ради кого...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:56

Re: 10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи

  livs375 написав:то верещали что атомная энергетика это зло

Хто верещав? В ФРГ АЄС закрили через про російське лобі з вигодою для Газпрому
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10206
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:31

Невже прозріли?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2484
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:41

  0mage0 написав:Невже прозріли?

Німці ? Ні не прозріли
Там потужне лобі рашки
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10206
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна виготовлятиме обладнання для європейських...
R2 » Вів 21 вер, 2021 14:13
1 156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 14:14
redmax11
У Світовому банку запропонували джерела коштів на...
R2 » Пон 13 вер, 2021 21:29
1 232
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 21:29
AnriGonta
10 країн, де продають найбільше битих машин (інфографіка)
R2 » Нед 08 сер, 2021 20:03
1 236
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 сер, 2021 20:04
softfavorite

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99216)
11.10.2021 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.