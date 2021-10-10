Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Дивися повний текст З 11 жовтня Франція посилила правила в'їзду для українців.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 21:19
З 11 жовтня Франція посилила правила в'їзду для українців
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Дивися повний текст З 11 жовтня Франція посилила правила в'їзду для українців.
Додано: Пон 11 жов, 2021 21:19
Когда вы видите тушку в транспорте, супермаркете и др. обшественных местах вы должны понимать из за него ЛИЧНО возникают проблемы с вьездом в третьи страны, растет количество заболевших, вводят локдаун.. потом когда эту тушку выгонят с работы и отправят при локдауне в отпуск за свой счет она тупо не поймет даже что нагадила сама себе...
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