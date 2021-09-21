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Доступну іпотеку під 7% отримали 929 сімей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 18:12
це найдоступніша іпотека з усіх доступних судячи з цифр (
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ruslan42212
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- Повідомлень: 296
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 55 раз.
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