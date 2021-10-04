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Дуже близька до ЄС: Боррель
назвав головні умови для...

Дуже близька до ЄС: Боррель назвав головні умови для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:41

Дуже близька до ЄС: Боррель назвав головні умови для...

Пропонуємо до обговорення:
Україна все ближче до вступу до Європейського союзу. Реформування є найкращим інструментом для прискорення цього процесу.

Дивися повний текст Дуже близька до ЄС: Боррель назвав головні умови для вступу України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:42

Опять ни о чём.
sena_2008atp
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