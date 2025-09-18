RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
З 1 жовтня змінюються правила
сплати ЄСВ для ФОП і...

З 1 жовтня змінюються правила сплати ЄСВ для ФОП і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:56

З 1 жовтня змінюються правила сплати ЄСВ для ФОП і...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня 2025 року змінюються умови, за яких фізичні особи-підприємці та інші самозайняті особи можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за себе, якщо цей внесок уже сплатив роботодавець.

Дивися повний текст
З 1 жовтня змінюються правила сплати ЄСВ для ФОП і самозайнятих осіб
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100537
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:56

Зозуля кацапська гавнянцев робить все щоб була більше дира в бюджеті пенсійного фонду, а ФОПи не могли розраховувати на хоч якусь пенсію відмінною від жебрацькій та їхали до Європи.
salvydas
 
Повідомлень: 176
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як отримати QR-код для свого рахунку
R2 » Суб 20 вер, 2025 12:15
1 295
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 вер, 2025 13:49
GALeon
З 1 січня в Україні діятиме єдина форма квитків для всіх...
R2 » П'ят 19 вер, 2025 19:36
4 543
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 вер, 2025 22:03
Миша-клиент
Субсидії: ПФУ нагадав, що треба зробити до 1 жовтня
R2 » Чет 18 вер, 2025 22:43
1 353
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 вер, 2025 22:43
yurnik1953

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9764)
26.09.2025 20:56
МТБ Банк (302)
26.09.2025 20:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.