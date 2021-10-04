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Дуже близька до ЄС: Боррель назвав головні умови для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:03
украина немного отличается от европейских стран) Достаточно хотябы сравнить столицу с другими столицами европейских городов
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