RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дуже близька до ЄС: Боррель
назвав головні умови для...

Дуже близька до ЄС: Боррель назвав головні умови для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:03

Re: Дуже близька до ЄС: Боррель назвав головні умови для...

украина немного отличается от европейских стран) Достаточно хотябы сравнить столицу с другими столицами европейских городов
Пух
 
Повідомлень: 13
З нами з: 12.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:30

Дай Боже
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:42

Это как метро на Трою.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 129
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Голова Dragon Capital назвав три головні загрози для...
R2 » Пон 11 жов, 2021 09:01
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 09:01
fin81
Марченко назвав джерело грошей на накопичувальну пенсію
R2 » Сер 06 жов, 2021 20:51
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 20:52
Dear_Sir
Рекордні інвестиції за 4 роки: Шмигаль назвав суму, яку...
R2 » Пон 04 жов, 2021 13:58
2 128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 14:02
stokoz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99273)
13.10.2021 11:24
Рынок ОВГЗ (2234)
13.10.2021 10:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.