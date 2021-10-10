Незабаром до парламенту подадуть проект закону, який дозволятиме подвійне громадянство в Україні.
Дивися повний текст У МВС розповіли, коли в Україні можуть дозволити подвійне громадянство.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:23
У МВС розповіли, коли в Україні можуть дозволити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС розповіли, коли в Україні можуть дозволити подвійне громадянство.
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:29
и кто не дает им учавствовать в экономических и культурных процессах ? Что до политических, а не идти ли им лесом ? Живя там решать как нам жить тут, феерично
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:41
С огнем играете Все эти "украинцы" в большинстве своем голосуют за шоколадное кодло.
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