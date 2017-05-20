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Інвестиції в освіту
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:23

Інвестиції в освіту

Коли вища освіта – розкіш: як накопичити на світле майбутнє
Ірина_
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