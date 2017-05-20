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європейську освіту БЕЗКОШТОВНО! Освіта в Словаччині. Отримай європейську освіту БЕЗКОШТОВНО! + Додати

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на тему Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.

Додано: П'ят 04 чер, 2021 14:51 Освіта в Словаччині. Отримай європейську освіту БЕЗКОШТОВНО!



Програма «FREE STUDENT» презентує європейську освіту. Вона передбачає і гарантує безкоштовне навчання студентів з України в Словаччині

Переваги:

-Безкоштовно;

- високий рівень освіти;

- найкращі державні університети;

-висока стипендія;

- визнання дипломів в ЄС,США, Канаді, Австралії та Україні;

- виготовлення дозвілу на проживання ;

- право офіційного працевлаштування;

- консультаційно-юридичний супровід.

Будь успішний разом з «FREE STUDENT».





Отримай європейську освіту БЕЗКОШТОВНО!

Вибери програму «FREE STUDENT» і зміни своє життя



Програма «FREE STUDENT» презентує європейську освіту. Вона передбачає і гарантує безкоштовне навчання студентів з України в Словацькій Республіці, яке фінансується урядом цієї країни.

Усвідомлюючи важливість інтеграції в загальноєвропейський освітньо-культурний простір, ми пропонуємо навчання в провідних словацьких державних університетах в містах Bratislava, Trnava, Košice, Prešov, Poprad, Ruzomberok, Zilino, Nitra.

-Навчання безкоштовне;

-більш ніж 80 спеціальностей на різних факультетах. Ознайомитися з повним переліком Ви можете на нашому сайті: http://free-student-slovakia.org в розділі “Спеціальності”.

Для вступу в університет за програмою «Free Student», Вам не потрібно здавати вступні іспити чи тести.

Головним критерієм буде Ваша мотивація та готовність адаптуватися до нових умов навчання. Всім учасникам програми «FREE STUDENT» буде надана можливість пройти курси словацької мови. Після проходження курсів видається сертифікат про базову підготовку, необхідної для навчання в словацьких ВНЗ. Звертаємо увагу, що для учасників програми гарантія надходження 100%.



Для бажаючих будуть організовані ознайомчі тури до ВНЗ Словаччини для зустрічі з професорсько-викладацьким складом. Головним плюсом навчання в Словаччині є схожість мовно-культурного та ментального простору Словаччини та України, добре ставлення словаків до українців і швидка інтеграція наших студентів в даній країні.



Переваги вищої освіти в Словаччині:

- високий рівень освітнього процесу в університетах, які відомі в усьому світі;

- безкоштовне навчання в кращих державних університетах;

- визнання словацьких дипломів не тільки в країнах європейського союзу, але і в США, Канаді, Австралії та інших країнах світу;

- гарантовані місця в гуртожитках;

- доступне харчування в університетських їдальнях за дотаційними цінами (1,5 € з людини);

- студентам на час навчання надається дозвіл на проживання в Словаччині (багато країн пропонують лише студентську візу), що дозволяє згодом оформити право на постійне місце проживання, яке фактично прирівнюється до громадянства Європейського союзу (крім права голосування на виборах);

- диплом словацьких державних університетів дійсний і на території України;

- під час навчання (в тому числі і під час канікул), студенти мають право офіційно працювати, що дає можливість ще й заробити; -кращі студенти отримують премії (стипендії) від держави;

- практико-орієнтоване навчання;

- всі учасники програми «FREE STUDENT» отримують консультаційний супровід.

Поступаймо разом з «FREE STUDENT».



Офіс в Словаччині

місто Presov Jarkova 14,308 kancelaria 2 poschodie

Телефон

+421919088591 viber,telegram,watsup



Офіс в Україні

м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого, 14. офіс 2

Телефон

099 26 27 504 вайбер

098 89 15 124

http://free-student-slovakia.org/ru/zay ... versytetu/ Вибери програму «FREE STUDENT» і зміни своє життяПрограма «FREE STUDENT» презентує європейську освіту. Вона передбачає і гарантує безкоштовне навчання студентів з України в СловаччиніПереваги:-Безкоштовно;- високий рівень освіти;- найкращі державні університети;-висока стипендія;- визнання дипломів в ЄС,США, Канаді, Австралії та Україні;- виготовлення дозвілу на проживання ;- право офіційного працевлаштування;- консультаційно-юридичний супровід.Будь успішний разом з «FREE STUDENT».Отримай європейську освіту БЕЗКОШТОВНО!Вибери програму «FREE STUDENT» і зміни своє життяПрограма «FREE STUDENT» презентує європейську освіту. Вона передбачає і гарантує безкоштовне навчання студентів з України в Словацькій Республіці, яке фінансується урядом цієї країни.Усвідомлюючи важливість інтеграції в загальноєвропейський освітньо-культурний простір, ми пропонуємо навчання в провідних словацьких державних університетах в містах Bratislava, Trnava, Košice, Prešov, Poprad, Ruzomberok, Zilino, Nitra.-Навчання безкоштовне;-більш ніж 80 спеціальностей на різних факультетах. Ознайомитися з повним переліком Ви можете на нашому сайті:в розділі “Спеціальності”.Для вступу в університет за програмою «Free Student», Вам не потрібно здавати вступні іспити чи тести.Головним критерієм буде Ваша мотивація та готовність адаптуватися до нових умов навчання. Всім учасникам програми «FREE STUDENT» буде надана можливість пройти курси словацької мови. Після проходження курсів видається сертифікат про базову підготовку, необхідної для навчання в словацьких ВНЗ. Звертаємо увагу, що для учасників програми гарантія надходження 100%.Для бажаючих будуть організовані ознайомчі тури до ВНЗ Словаччини для зустрічі з професорсько-викладацьким складом. Головним плюсом навчання в Словаччині є схожість мовно-культурного та ментального простору Словаччини та України, добре ставлення словаків до українців і швидка інтеграція наших студентів в даній країні.Переваги вищої освіти в Словаччині:- високий рівень освітнього процесу в університетах, які відомі в усьому світі;- безкоштовне навчання в кращих державних університетах;- визнання словацьких дипломів не тільки в країнах європейського союзу, але і в США, Канаді, Австралії та інших країнах світу;- гарантовані місця в гуртожитках;- доступне харчування в університетських їдальнях за дотаційними цінами (1,5 € з людини);- студентам на час навчання надається дозвіл на проживання в Словаччині (багато країн пропонують лише студентську візу), що дозволяє згодом оформити право на постійне місце проживання, яке фактично прирівнюється до громадянства Європейського союзу (крім права голосування на виборах);- диплом словацьких державних університетів дійсний і на території України;- під час навчання (в тому числі і під час канікул), студенти мають право офіційно працювати, що дає можливість ще й заробити; -кращі студенти отримують премії (стипендії) від держави;- практико-орієнтоване навчання;- всі учасники програми «FREE STUDENT» отримують консультаційний супровід.Поступаймо разом з «FREE STUDENT».Офіс в Словаччинімісто Presov Jarkova 14,308 kancelaria 2 poschodieТелефон+421919088591 viber,telegram,watsupОфіс в Українім. Івано-Франківськ, вул. Лепкого, 14. офіс 2Телефон099 26 27 504 вайбер098 89 15 124 mega-andruy Повідомлень: 1 З нами з: 04.06.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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R2 » Суб 20 тра, 2017 09:32 5 57209

VladWol Сер 07 сер, 2019 15:18