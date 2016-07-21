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У Міносвіти розповіли, коли
введуть 12-річну освіту в школах

У Міносвіти розповіли, коли введуть 12-річну освіту в школах
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2017 09:32

У Міносвіти розповіли, коли введуть 12-річну освіту в школах

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство освіти України має намір ввести 12-річну освіту в школах не раніше 2028 року.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2017 09:32

идиотизм, лучше бы ввели 4 года обязательных а дальше по желанию, сейчас в школах бардак, учителя не имеют мер воздействия, ученики могут срывать учебный процесс, нарушать дисциплину, а директор не имеет права исключать учеников
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2017 12:50

Да сколько можно наступать на те же грабли? Вводим выводим... кретинизм какой то.
Иешуа Ганоцри
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:33

її ще в 2012 хотіли вводити но до 2018 щось не получається
Dimastuy10
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 18:35

а що взагалі змінилося в шкільній програмі, коли з 10-ти класів зробили 11? для чого ще 1 рік? за 12 років навчання в школі я взагалі мовчу
albert83
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:18

albert83
не меняется ничего, разбавляют нагрузку дополнительными предметами, 12 классов школы - это тот еще дурдом. Программу обучения меняют не в лучшую сторону. Радует, что вроде запрет на оглашение оценок всему классу (оценка это личное) вводят, это очень хорошо.
VladWol
 
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