Міністерство освіти України має намір ввести 12-річну освіту в школах не раніше 2028 року.
Дивися повний текст У Міносвіти розповіли, коли введуть 12-річну освіту в школах.
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Додано: Суб 20 тра, 2017 09:32
У Міносвіти розповіли, коли введуть 12-річну освіту в школах
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Дивися повний текст У Міносвіти розповіли, коли введуть 12-річну освіту в школах.
Додано: Суб 20 тра, 2017 09:32
идиотизм, лучше бы ввели 4 года обязательных а дальше по желанию, сейчас в школах бардак, учителя не имеют мер воздействия, ученики могут срывать учебный процесс, нарушать дисциплину, а директор не имеет права исключать учеников
Додано: Нед 21 тра, 2017 12:50
Да сколько можно наступать на те же грабли? Вводим выводим... кретинизм какой то.
Додано: Чет 04 кві, 2019 18:35
а що взагалі змінилося в шкільній програмі, коли з 10-ти класів зробили 11? для чого ще 1 рік? за 12 років навчання в школі я взагалі мовчу
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:18
albert83
не меняется ничего, разбавляют нагрузку дополнительными предметами, 12 классов школы - это тот еще дурдом. Программу обучения меняют не в лучшую сторону. Радует, что вроде запрет на оглашение оценок всему классу (оценка это личное) вводят, это очень хорошо.
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