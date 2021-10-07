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Нові будівельні стандарти.
За якими правилами тепер...

Нові будівельні стандарти. За якими правилами тепер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:54

Нові будівельні стандарти. За якими правилами тепер...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку громад і територій України розробило першу редакцію нових будівельних стандартів, які включають інклюзію, енергоефективність, впровадження параметричних вимог, планування і забудову територій.

Дивися повний текст Нові будівельні стандарти. За якими правилами тепер працюватимуть забудовники.
R2
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Ще б ввели поняття дедлайну. А то будують 5 років і не червоніють навіть.
fin81
 
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fin81, у моего застройщика был. Конечно, с годовым запасом, но компенсацию за 9 месяцев сверх самой окончательной даты выдал без вопросов. Не то, чтобы 0.01% в день - это было огромное бабло, но хоть что-то.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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