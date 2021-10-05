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Як зміниться курс гривні до
долара: прогноз МВФ до 2026 року

Як зміниться курс гривні до долара: прогноз МВФ до 2026 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:10

Як зміниться курс гривні до долара: прогноз МВФ до 2026 року

Пропонуємо до обговорення:
МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року.

Дивися повний текст Як зміниться курс гривні до долара: прогноз МВФ до 2026 року.
R2
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