|
|
Молдова не хоче укладати новий договір з «Газпромом» і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 18:49
Пропонуємо до обговорення:
Молдова звернулася за допомогою до країн ЄС після скорочення поставок газу з Росії. Кишинів не хоче укладати новий договір з "Газпромом" за виросли цінами і розраховує домовитися про угоду з сусідньою Румунією.
Дивися повний текст Молдова не хоче укладати новий договір з «Газпромом» і просить допомоги у ЄС
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95786
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 18:50
А как у румынов с газом? Помнится они у незалежной отпилили кусок в Черном море и вроде как с месторождениями газа.
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2054
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему