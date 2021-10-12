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Сто днів ринку землі в Україні:
за скільки продають паї

Сто днів ринку землі в Україні: за скільки продають паї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:33

Сто днів ринку землі в Україні: за скільки продають паї

Пропонуємо до обговорення:
З моменту запуску ринку землі середня ціна гектару сільськогосподарських земель в Україні становить 92,5 тис. грн.

Дивися повний текст Сто днів ринку землі в Україні: за скільки продають паї.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:34

Що це за маячня, вказані ціни за ділянку, а не за гектар? Який в цьому сенс?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:10

Намного показательней было бы указание процента продаж от всей земли, которая находится в собственности.
vladimir_kustkov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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