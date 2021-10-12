З моменту запуску ринку землі середня ціна гектару сільськогосподарських земель в Україні становить 92,5 тис. грн.
Дивися повний текст Сто днів ринку землі в Україні: за скільки продають паї.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 21:33
Сто днів ринку землі в Україні: за скільки продають паї
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Дивися повний текст Сто днів ринку землі в Україні: за скільки продають паї.
Додано: Вів 12 жов, 2021 21:34
Що це за маячня, вказані ціни за ділянку, а не за гектар? Який в цьому сенс?
Додано: Сер 13 жов, 2021 09:10
Намного показательней было бы указание процента продаж от всей земли, которая находится в собственности.
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