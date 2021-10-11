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Україна за сім років отримала
понад €17 мільярдів...

Україна за сім років отримала понад €17 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 06:29

Україна за сім років отримала понад €17 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз підтвердив свою підтримку України з чіткою прив'язкою до ефективного впровадження реформ та політик.

Дивися повний текст Україна за сім років отримала понад €17 мільярдів кредитів і грантів від ЄС.
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 06:29

А могла бы заработать а не влезать в долги))
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Модератори: Ірина_, Модератор

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