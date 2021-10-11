З наступного місяця в Україні запрацюють перші відеокамери для контролю за дотриманням правил карантину.
Дивися повний текст У листопаді в Україні з'являться відеокамери для контролю за дотриманням правил карантину.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 07:38
У листопаді в Україні з'являться відеокамери для...
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Дивися повний текст У листопаді в Україні з'являться відеокамери для контролю за дотриманням правил карантину.
Додано: Сер 13 жов, 2021 08:35
Идиоты! Вместо того, чтобы отменить, наконец, карантин, который уже длится почти 2 года, они за наши деньги покупают никому не нужные камеры, чтобы за нами же следить!
Додано: Сер 13 жов, 2021 08:40
Так потому и длится два года, что за соблюдением никто не следит. А начнут "письма щастья" на 100 гривен каждый день приходить -- глядишь и задумаются вильнолюды...
Додано: Сер 13 жов, 2021 08:53
Ідіотизм, як дотримуються дистанції у потязі або автобусі, чи літаку, де сидіння всі одне поряд з іншим стоять?
Додано: Сер 13 жов, 2021 09:13
Додано: Сер 13 жов, 2021 09:20
Достатньо вилізти зі своїх лексусів, куплених за бюджетний кошт і сісти в громадський транспорт, щоб побачити як мудрий нарід дотримується протиепідемічних вимог))
Додано: Сер 13 жов, 2021 09:36
Додано: Сер 13 жов, 2021 10:12
Как бы непонятна цель этого действа кроме как распила бюджета на камеры. О каких письмах счастья и штрафах пишет гражданин выше так же непонятно так как идентификация производиться не будет. В общем что то из разряда нового города на берегу Черного моря Камеры как бы неплохо, но явно не в разрезе борьбы с коронавирусом.
Додано: Сер 13 жов, 2021 10:25
Согласно статистики кол-во смертей по причине Covida 6,9%. И то в основном умирают потому, что вовремя кислородный балон не поменяли или отсутствуют другие элементарные вещи (у кого знакомые лежали в инфекционке они вам расскажут), да и списывают на Ковид все что угодно. Как-то на пандемию не тянет.
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