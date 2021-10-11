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У листопаді в Україні
з'являться відеокамери для...

У листопаді в Україні з'являться відеокамери для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:57

  Igorten написав:Как бы непонятна цель этого действа кроме как распила бюджета на камеры. О каких письмах счастья и штрафах пишет гражданин выше так же непонятно так как идентификация производиться не будет. В общем что то из разряда нового города на берегу Черного моря :) Камеры как бы неплохо, но явно не в разрезе борьбы с коронавирусом.

Гражданин выше напоминает гражданину ниже :lol: что камеры на дорогах тоже сначала в "пилотном режиме" запускались -- без идентификации.
А о письмах счастья и штрафах можно у китайцев поспрашивать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:57

Очередной распил бабла ни о чем. Этот убогий давно на улице то был? Какие маски на улице? Какая там дистанция? Там считать нечего. Так что цель этих камер - просто распилить еще кусок бюджета.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:00

  LOKY написав:Согласно статистики кол-во смертей по причине Covida 6,9%. И то в основном умирают потому, что вовремя кислородный балон не поменяли или отсутствуют другие элементарные вещи (у кого знакомые лежали в инфекционке они вам расскажут), да и списывают на Ковид все что угодно. Как-то на пандемию не тянет.

Матчасть подтягиваем :lol:
Терминология

Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый[3][4], повальный[5] характер, поражающую значительную часть всего населения[6][7], первоначально, почти всё население[8][1]. Согласно критериям ВОЗ, пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах[9]. Однако это определение было дано Всемирной организацией здравоохранения в 2009 году, чтобы иметь формальные основания для объявления пандемии т. н. "свиного гриппа".

До 2009 г. ВОЗ давала следующее определение пандемии: "Пандемия возникает, когда появляется новый вирус, против которого человеческая популяция не имеет иммунитета, что приводит к одновременному возникновению нескольких эпидемий по всему миру с огромным количеством смертей и болезней" ("A pandemic occurs when a new virus appears against which the human population has no immunity, resulting in several simultaneous epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and illness"). В новом определении ("A pandemic is the worldwide spread of a new disease") акцент делается на широкой распространённости болезни, клиническая же тяжесть пандемического заболевания перестала учитываться.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%8F

-- никакой особый процент для "дотягивания" не нужен.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:01

_hunter я обсуждаю статью изложеную выше, а вы что то что сами себе придумали ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:04

  Igorten написав:_hunter я обсуждаю статью изложеную выше, а вы что то что сами себе придумали ;)

Ну так и я не про завтра (и даже не про конец года) говорю. К концу 22го думаю дотестируют -- как минимум нарушителей режима самоизоляции будут ловить.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:08

Ну точно освоение гос.денег, кому они нужны. Власть не видит, что их решения не выполняются? :-) ну просто смешно, это точно что яйца мешают танцевать, идиоты
petrenko_olvas
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  #<12
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