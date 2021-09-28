Ілон Маск ще раніше розповідав про переваги нової конструкції кузова, яка стане особливістю кроссоверам Model Y німецької збірки.
Дивися повний текст Tesla показала нову конструкцію батареї для європейської Model Y.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 07:40
Tesla показала нову конструкцію батареї для європейської...
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Дивися повний текст Tesla показала нову конструкцію батареї для європейської Model Y.
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