Ілон Маск ще раніше розповідав про переваги нової конструкції кузова, яка стане особливістю кроссоверам Model Y німецької збірки.
Дивися повний текст Tesla показала нову конструкцію батареї для європейської Model Y.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 07:40
Tesla показала нову конструкцію батареї для європейської...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla показала нову конструкцію батареї для європейської Model Y.
Додано: Сер 13 жов, 2021 09:10
Вообще не ремонтопригодный гаджет) Это наверно политика - зачем ремонтировать, - чуть что новую Теслу покупай
Додано: Сер 13 жов, 2021 09:17
"чуть что" -- это что? -- маршрутка в бочину въехала? Остальное "чуть что" -- проблема сервиса и чинится "нахаляву"...
А так-то да: владелец лет 5 на новенькой Тесле окатал и сплавил на вторичку. А как и что у Кийови с этой Теслой делать будут -- ни Маска ни бывшего владельца особо не интересует
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