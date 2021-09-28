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Tesla показала нову конструкцію
батареї для європейської...

Tesla показала нову конструкцію батареї для європейської...
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:40

Tesla показала нову конструкцію батареї для європейської...

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск ще раніше розповідав про переваги нової конструкції кузова, яка стане особливістю кроссоверам Model Y німецької збірки.

Дивися повний текст Tesla показала нову конструкцію батареї для європейської Model Y.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:40

Тобто щоб поміняти батарею треба буде розбирати кузов?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:10

Вообще не ремонтопригодный гаджет) Это наверно политика - зачем ремонтировать, - чуть что новую Теслу покупай
4999499
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:17

  4999499 написав:Вообще не ремонтопригодный гаджет) Это наверно политика - зачем ремонтировать, - чуть что новую Теслу покупай

"чуть что" -- это что? -- маршрутка в бочину въехала? :lol: Остальное "чуть что" -- проблема сервиса и чинится "нахаляву"...
А так-то да: владелец лет 5 на новенькой Тесле окатал и сплавил на вторичку. А как и что у Кийови с этой Теслой делать будут -- ни Маска ни бывшего владельца особо не интересует :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:02

Ахаха а что будет дальше )
antonypavs992807
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