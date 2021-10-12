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Україна сподівається з листопада почати імпорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:45
У Ахметова наверно самое большое лобби в парламенте и поэтому некоторые депутаты как только дорвутся до телекамер начинают вещать какое это зло покупка электроэнергии в соседних странах на треть дешевле чем у собственных производителей в лице Рината Леонидовича))у нас в стране к сожалению превалируют политика над здравым смыслом и рыночными отношениями..
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