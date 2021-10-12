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Україна сподівається з
листопада почати імпорт...

Україна сподівається з листопада почати імпорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:45

У Ахметова наверно самое большое лобби в парламенте и поэтому некоторые депутаты как только дорвутся до телекамер начинают вещать какое это зло покупка электроэнергии в соседних странах на треть дешевле чем у собственных производителей в лице Рината Леонидовича))у нас в стране к сожалению превалируют политика над здравым смыслом и рыночными отношениями..
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:31

  dnnikolay74 написав:Держава із власним видобутком газу та власною атомною енергетикою... Це перемога???


"Було колись та минулося..." ©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:45

А как же это
24 сентября 2020
...
В среду вечером министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал первую содержательную реакцию нашего государства на сообщение о "тайной инаугурации" Александра Лукашенко.

Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства.
...
Дело в том, что лично с Зеленским, его дипломатическим советником и другими членам команды министр мог увидеться только вечером - когда президент прибыл с визитом в Словакию.

Президентский самолет приземлился в Братиславе в 22:10 по киевскому времени. А в 22:26 министр, встречавший его в аэропорту, распространил этот твит.

И это согласование оправдано. Непризнание инаугурации лидера соседнего государства - слишком серьезный шаг, чтобы министр делал его самостоятельно.
...

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 4/7114660/
07.07.2021
...
Кабмин одобрил введение новых санкций против Беларуси. В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение СНБО, об этом стало известно в ходе заседания правительства.
...

https://news.liga.net/politics/news/ukr ... v-belarusi
08 Июль, 2021
...
Украина также отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС. Об этом стало известно 8 июля по итогам переговоров в Вильнюсе премьер-министр Литвы Ингриды Шимоните с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Литовский премьер приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.

До 1 октября 2021 года Украина также временно ограничила импорт электроэнергии из России и Беларуси, сообщает 26 мая Национальная комиссия по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
...

https://www.golosameriki.com/a/ukraine- ... 58369.html

Или уже все санкции против Беларуси отменены, а Лукашенко для Украины легитимный Президент?
yanyura
 
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5
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:52

  yanyura написав:А как же это
24 сентября 2020
...
В среду вечером министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал первую содержательную реакцию нашего государства на сообщение о "тайной инаугурации" Александра Лукашенко.

Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства.
...
Дело в том, что лично с Зеленским, его дипломатическим советником и другими членам команды министр мог увидеться только вечером - когда президент прибыл с визитом в Словакию.

Президентский самолет приземлился в Братиславе в 22:10 по киевскому времени. А в 22:26 министр, встречавший его в аэропорту, распространил этот твит.

И это согласование оправдано. Непризнание инаугурации лидера соседнего государства - слишком серьезный шаг, чтобы министр делал его самостоятельно.
...

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 4/7114660/
07.07.2021
...
Кабмин одобрил введение новых санкций против Беларуси. В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение СНБО, об этом стало известно в ходе заседания правительства.
...

https://news.liga.net/politics/news/ukr ... v-belarusi
08 Июль, 2021
...
Украина также отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС. Об этом стало известно 8 июля по итогам переговоров в Вильнюсе премьер-министр Литвы Ингриды Шимоните с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Литовский премьер приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.

До 1 октября 2021 года Украина также временно ограничила импорт электроэнергии из России и Беларуси, сообщает 26 мая Национальная комиссия по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
...

https://www.golosameriki.com/a/ukraine- ... 58369.html

Или уже все санкции против Беларуси отменены, а Лукашенко для Украины легитимный Президент?


Або санкції або сосанкції. :mrgreen:
Прораб
 
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  #<12
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