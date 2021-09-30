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«Банкомати крадуть гроші»:
клієнти ПриватБанку...

«Банкомати крадуть гроші»: клієнти ПриватБанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:12

«Банкомати крадуть гроші»: клієнти ПриватБанку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відгуках на сайті "Мінфін".

Дивися повний текст «Банкомати крадуть гроші»: клієнти ПриватБанку повідомили про нову проблему.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:12

какие банки имеют хотя бы 10% от того количества банкоматов которые есть у ПБ ? Вы редакция тоже гоните , зачем писать новости из комментария в соцсетях ?
olexandrpokotylo
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:45

Re: «Банкомати крадуть гроші»: клієнти ПриватБанку...

olexandrpokotylo написав:какие банки имеют хотя бы 10% от того количества банкоматов которые есть у ПБ ? Вы редакция тоже гоните , зачем писать новости из комментария в соцсетях ?
Больше 10% - Ощад, Райф, УкрСиб
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:08

  Faceless написав:
olexandrpokotylo написав:какие банки имеют хотя бы 10% от того количества банкоматов которые есть у ПБ ? Вы редакция тоже гоните , зачем писать новости из комментария в соцсетях ?
Больше 10% - Ощад, Райф, УкрСиб

Ага, и у них никогда не бывает технических проблем, особенно в ощаде. А Укрсиб это отдельная песня .....
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:12

Так правда это или не правда? Приват банк давал комментарии?
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:42

просто треба припинити знімати готівку для того, щоб проплачувати нею на касі, де є термінал...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:02

з ваших слів, Tamagoch

  Tamagoch написав:просто треба припинити знімати готівку для того, щоб проплачувати нею на касі, де є термінал...

а щоб ракети не падали, нефіг їх у космос запускать - понавидумують, а тоді жалуються. А ще ото літаки будують, а тоді.. Чорнобіль дітей повбивав.
(це я так жартую з ваших слів, Tamagoch)
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:08

Ух, які пристрасті. Це дно вже такі новини писати
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:45

это пока вы сами не станете жертвой банкомата..тогда вы измените своё мнение))))
ketrax70
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