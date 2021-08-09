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Законопроект про Дія Сity готовий до другого читання:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:52
Пропонуємо до обговорення:
Податковий комітет 12 жовтня рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні законопроект №5376 про податкові стимули для компаній-резидентів спеціального режиму "Дія Сity".
Дивися повний текст Законопроект про Дія Сity готовий до другого читання: Федоров назвав податкові ставки і обмеження
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:52
Просто нагадаю, що IT спільнота проти «Дія City», навіть зібрали підписи під петицією до президента. Але від влади повний ігнор: роблять, що хочуть.
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Sergius
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