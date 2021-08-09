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Законопроект про Дія Сity
готовий до другого читання:...

Законопроект про Дія Сity готовий до другого читання:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:52

Законопроект про Дія Сity готовий до другого читання:...

Пропонуємо до обговорення:
Податковий комітет 12 жовтня рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні законопроект №5376 про податкові стимули для компаній-резидентів спеціального режиму "Дія Сity".

Дивися повний текст Законопроект про Дія Сity готовий до другого читання: Федоров назвав податкові ставки і обмеження.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:52

Просто нагадаю, що IT спільнота проти «Дія City», навіть зібрали підписи під петицією до президента. Але від влади повний ігнор: роблять, що хочуть.
Sergius
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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