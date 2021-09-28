Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у телеграм-каналі.
Дивися повний текст monobank запускає віртуальну SIM-картку від lifecell.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:48
monobank запускає віртуальну SIM-картку від lifecell
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank запускає віртуальну SIM-картку від lifecell.
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:48
"Виртуальную карту можно повредить или потерять, поэтому данные находятся в большей безопасности." Бред какой-то написан.. Статью не вычитывали.
Додано: Сер 13 жов, 2021 14:22
А для чого тут прокладка у вигляді monobank? esim можна вільно купити онлайн і якщо треба перенести на неї свій існуючий номер
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