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Де хочуть працювати чоловіки в Україні, та яку зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 жов, 2021 17:15
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався, якими фахівцями хочуть працювати чоловіки в Україні та яку зарплату їм пропонують роботодавці.
Дивися повний текст Де хочуть працювати чоловіки в Україні, та яку зарплату їм пропонують
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Додано: Сер 13 жов, 2021 17:15
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