Finance.ua розповідає, кому та які документи про бенефіціарів потрібно подавати, аби не отримати штраф.
Дивися повний текст Як правильно подати дані про бенефіціарів.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:23
Як правильно подати дані про бенефіціарів
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Дивися повний текст Як правильно подати дані про бенефіціарів.
Додано: Сер 13 жов, 2021 20:23
Портал, который заботится о предпринимателях мог бы сделать пошаговую инструкцию как это сделать и приложить ссылки на формы, которые нужно заполнить ( тогда это была бы помощь). Весь идиотизм данного закона заключается в том, что это нужно делать ежегодно ЗАЧЕМ???? Почему бы не делать это только при изменениях, как написано в законе
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