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У НБУ повідомили, як зростання цін на газ у світі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 жов, 2021 20:56
Пропонуємо до обговорення:
Підвищення цін на газ, яке відбувається сьогодні на глобальних ринках, на цьогорічних тарифах майже не позначиться, враховуючи дію річних контрактів для домогосподарств.
Дивися повний текст У НБУ повідомили, як зростання цін на газ у світі позначиться на платіжках українців
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:56
Смешно слушать такое враньё когда вещают что цена на газ не скажется на простых людях,любой товар где используется газ уже начал расти а это начиная от хлебобулочных изделий и заканчивая лекарствами,простой пример брал сдобную плетенку по 18,50грн а сегодня она уже 21грн а это 15% на ровном месте..Лучше бы молчали казались бы умнее...
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