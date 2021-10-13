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В Україні будуть розвивати
зелені види транспорту

В Україні будуть розвивати зелені види транспорту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:36

В Україні будуть розвивати зелені види транспорту

Пропонуємо до обговорення:
Україна протягом останніх років активно працювала у напрямку прийняття оновлених кліматичних цілей до Паризької угоди (НВВ2).

Дивися повний текст В Україні будуть розвивати зелені види транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:36

Всі ці Кіотські протоколи та Паризькі угоди звичайне шахрайство.
Нідерланди планують скоротити велику рогату худобу на 30% бо вона видихає парникові гази, вперед, повторюйте чергову дурість європейців )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 00:36

  unicdima написав:Всі ці Кіотські протоколи та Паризькі угоди звичайне шахрайство.
Нідерланди планують скоротити велику рогату худобу на 30% бо вона видихає парникові гази, вперед, повторюйте чергову дурість європейців )))

Это способ уменьшить зависимость от нефтяных стран, ничего общего с экологией оно не имеет.
Насчет крупного рогатого скота, не уверен. Думаю, ферму просто перенесли в другую страну, где дешевле производить, объяснив тушканчикам своё решение, подобного рода, популизмом.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:30

Re: В Україні будуть розвивати зелені види транспорту

  eduard_k написав:Это способ уменьшить зависимость от нефтяных стран

и попасть в зависимость к литиевым и кремниевым странам.
RomanTik
 
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