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Ericsson заживила станцію 5G за допомогою лазера
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Додано: Чет 14 жов, 2021 11:39
Пропонуємо до обговорення:
В ході експерименту було доведено можливість бездротової подачі енергії, що дозволяє живити базову станцію 5G. Технологія розроблена компанією PowerLight Technologies спільно з Ericsson.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 11:39
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