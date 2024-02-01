Сенат США підтримав пакет, що передбачає нове фінансування допомоги Україні на понад $60 млрд.
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Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні в $60 млрд
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Додано: Вів 13 лют, 2024 17:18
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні в...
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Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні в $60 млрд
Додано: Вів 13 лют, 2024 17:18
Шановні читачі, як гадаєте, це вплине на курс гривні до долара США?
Що думаєте, з приводу розподілу коштів для України?
Додано: Вів 13 лют, 2024 19:02
інтрига ще триває, так як в палаті представників більшість республіканців.
Тому не зовсім розумію передчасну радісну реакцію у деяких наших високопосадовців.
Ще попереживаємо
ще не факт
Додано: Сер 14 лют, 2024 11:26
Предполагаю, что пока не будет финального утверждения - на курс гривны это никак не повлияет.
После финального утверждения - курс гривны может укрепиться на 20-30 коп., максимум на 50 коп.
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