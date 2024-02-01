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Сенат США підтримав законопроєкт
з допомогою Україні в...

Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 17:18

Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні в...

Пропонуємо до обговорення:
Сенат США підтримав пакет, що передбачає нове фінансування допомоги Україні на понад $60 млрд.

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Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні в $60 млрд
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 17:18

Шановні читачі, як гадаєте, це вплине на курс гривні до долара США?
Що думаєте, з приводу розподілу коштів для України?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 19:02

  Ірина_ написав:Шановні читачі, як гадаєте, це вплине на курс гривні до долара США?
Що думаєте, з приводу розподілу коштів для України?


інтрига ще триває, так як в палаті представників більшість республіканців.
Тому не зовсім розумію передчасну радісну реакцію у деяких наших високопосадовців.
Ще попереживаємо :)
ще не факт :cry:
Yuri_61
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1
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:26

Предполагаю, что пока не будет финального утверждения - на курс гривны это никак не повлияет.

После финального утверждения - курс гривны может укрепиться на 20-30 коп., максимум на 50 коп.
Victor8
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