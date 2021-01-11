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Ericsson заживила станцію
5G за допомогою лазера

Ericsson заживила станцію 5G за допомогою лазера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:39

Ericsson заживила станцію 5G за допомогою лазера

Пропонуємо до обговорення:
В ході експерименту було доведено можливість бездротової подачі енергії, що дозволяє живити базову станцію 5G. Технологія розроблена компанією PowerLight Technologies спільно з Ericsson.

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