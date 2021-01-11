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Ericsson заживила станцію 5G за допомогою лазера
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Додано: Чет 14 жов, 2021 11:39
Пропонуємо до обговорення:
В ході експерименту було доведено можливість бездротової подачі енергії, що дозволяє живити базову станцію 5G. Технологія розроблена компанією PowerLight Technologies спільно з Ericsson.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 11:39
Який ККД?
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Додано: Чет 14 жов, 2021 12:08
На воздушных шарах станции собираются размещать, походу. Причём, к земле не привязанных.
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moveton
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:25
0mage0 наскільки пам'ятаю, сонячні панелі мають до 25%.
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equinox
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:12
equinox написав:0mage0
наскільки пам'ятаю, сонячні панелі мають до 25%.
Помножте на ККД лазера, теж, мабуть, відсотків 25 максимум і скільки втрачається на подолання відстані. Загалом ця система в кращому випадку матиме ККД 5%. Для малих потужностей може і підійде, але серйозних споживачів так живити - марнотратство.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:46
0mage0 написав:
але серйозних споживачів так живити - марнотратство.
Зато красиво! Такой световой меч километровой длины киловаттной мощности.
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moveton
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