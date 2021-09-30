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Як отримати платіжку за
використаний газ і як її...

Як отримати платіжку за використаний газ і як її...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:08

Як отримати платіжку за використаний газ і як її...

Пропонуємо до обговорення:
Як можна отримати рахунок за спожите «блакитне» паливо.

Дивися повний текст Як отримати платіжку за використаний газ і як її оплатити: роз'яснення «Нафтогазу».
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:40

Скидка при оплате до 15го числа распространяется на доставку газа?
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