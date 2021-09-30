Як можна отримати рахунок за спожите «блакитне» паливо.
Дивися повний текст Як отримати платіжку за використаний газ і як її оплатити: роз'яснення «Нафтогазу».
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:08
Як отримати платіжку за використаний газ і як її...
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Дивися повний текст Як отримати платіжку за використаний газ і як її оплатити: роз'яснення «Нафтогазу».
Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:50
Узнавайте у вашего "доставщика" газа. Это:
инициатива исключительно Нафтогаза.
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