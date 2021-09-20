Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця року може перерахувати Україні два транші. Це можливо, якщо сторони домовляться продовжити нинішню програму stand-by.
Дивися повний текст У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до кінця року.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:11
У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до...
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Дивися повний текст У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до кінця року.
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