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У Зеленського допускають
надходження двох траншів МВФ до...

У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:11

У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця року може перерахувати Україні два транші. Це можливо, якщо сторони домовляться продовжити нинішню програму stand-by.

Дивися повний текст У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:11

Вот только МВФ про эти транши не в курсе
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:53

Чому не допускають трьох траншів?))
5kopiyok
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:49

  5kopiyok написав:Чому не допускають трьох траншів?))


Три потом возвращать тяжелей будет. И так половина налогов уходит на обслуживание внешнего долга. Кредиты ведь возвращать нужно, да еще и с процентами. Если бы можно было еще сильней затянуть пояса простым пересичным и заставить их платить еще больше, то может и три кредита дали-бы. Но у людей денег на еду не хватает.
Цитрин
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