RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бельгія планує перейти на
чотириденний робочий тиждень

Бельгія планує перейти на чотириденний робочий тиждень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:59

Бельгія планує перейти на чотириденний робочий тиждень

Пропонуємо до обговорення:
У Бельгії мають намір дозволити роботодавцям ввести чотириденний робочий тиждень для своїх співробітників.

Дивися повний текст Бельгія планує перейти на чотириденний робочий тиждень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95809
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:59

"полный рабочий день составляет от 38 до 40 часов в неделю" Чукча не читатель, чукча - писатель.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 23.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Італія планує домогтися відмови від використання вугілля... 1, 2
R2 » Нед 03 жов, 2021 11:19
15 1136
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 12:24
drevlyanin
У 2022 році уряд планує продовжити підвищення пенсій
R2 » Сер 29 вер, 2021 16:36
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 16:36
Scotch
МОЗ планує витратити на COVID-вакцини майже 8 мільярдів...
R2 » Вів 28 вер, 2021 21:18
3 305
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 09:28
Giroi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (19)
15.10.2021 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.